Сибирячка «Мисс Россия» Эльмира Абдразакова показала фото с отпуска

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2013» поделилась красивыми фотоснимками.

Портал “МК в Новосибирске” опубликовал фотоподборку с отдыха победительницы конкурса красоты «Мисс Россия 2013» и участницы «Мисс Вселенная 2013» сибирячки Эльмиры Абдразаковой.

Девушка поделилась в своих социальных сетях фотоснимками с отпуска в Семипалатинске, показав местную природу, традиционную еду и себя.

Известно, что Эльмира училась в СГУПСе на факультете международной экономики. В 19 лет завоевала титул«Мисс Россия 2013». Она пробовала себя в актерском и на ТВ. Сейчас Эльмира продолжает карьеру модели.

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