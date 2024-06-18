Спортплощадки, объекты культуры, сотовая связь и Интернет: Андрей Травников проконтролировал исполнение социально значимых проектов

Губернатор провёл личный приём граждан – жителей Новосибирской области в приёмной Президента России в Сибирском федеральном округе.

Были подняты следующие вопросы: о содействии в проведении капитального ремонта здания культурно-досугового центра в р. п. Горный Тогучинского района; о содействии в строительстве многофункциональной спортивной площадки в с. Кудрино Тогучинского района; о содействии в обустройстве спортивной площадки в с. Мышланка Сузунского района; о содействии в обеспечении жителей с. Чернаки Краснозерского района сотовой связью и доступом к сети Интернет.

Горновский КДЦ был построен в 1987 году, состоит из 10 помещений и зрительного зала на 500 посадочных мест. В Центре создано 30 клубных объединений, в которых занимается более 400 человек. Капитальный ремонт здания проходит в два этапа на сумму 56,7 млн рублей. В 2024 году планируется реализовать второй этап на сумму 36,3 млн, из которых 35,7 – средства областного бюджета.

Андрей Травников отметил: «Все работы стоят в плане этого года. Хотел встретиться для того, чтобы убедиться, что ничего не забыто. Того объёма средств, который запланирован на этот год, достаточно, чтобы дом культуры полностью привести в порядок. После ремонта зала давайте мы с «одеждой» сцены вам поможем уже в этом году, дополнительное поручение я дам. Это обычно у нас так принято: если зал обновляем, то и «одежду» сцены делаем новую», – пояснил Губернатор.

Планируемый срок завершения работ по капитальному ремонту здания КДЦ в Горном – до 10 декабря 2024 года.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области», утверждённой постановлением Правительства региона, в 2024 году на строительство многофункциональной спортплощадки в с. Кудрино Тогучинского района предусмотрены 5,6 млн рублей.

Губернатор поручил главе района Сергею Пыхтину держать под контролем обустройство спортплощадки – в частности, чтобы было уложено соответствующее современным стандартам покрытие, впоследствии была предусмотрена установка тренажёров, а также дал поручение на следующий год – готовить площадку для сдачи норм ГТО. Подрядчики работ обещают сдать объект не к 15 сентября, как это предусмотрено планом, а к началу учебного года, к 1 сентября.

В селе Мышланка Сузунского района также в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» идёт благоустройство общественной территории по улице Советская (устройство спортивной и детской игровой площадок). Планируемый срок завершения работ – до 20 сентября 2024 года.

Село Чернаки Краснозерского района расположено в 37 км от райцентра. В связи с отсутствуем устойчивой сотовой связи и доступа к Интернету в Чернаках затруднено взаимодействие сил и служб, отвечающих за безопасность жителей. В рамках госпрограммы «Цифровая трансформация Новосибирской области», утверждённой постановлением Правительства региона, в 2024 году Краснозерскому району выделено 5,4 млн рублей на обеспечение жителей сотовой связью и Интернетом, в том числе в Чернаках. Предусмотрены: установка вышки сотовой связи; установка оборудования для подключения к сети Интернет. Планируемый срок завершения работ – 30 ноября 2024 года.

Андрей Травников подтвердил: «Установление вышки сотовой связи – вопрос решённый, контракт подписан ещё в апреле в рамках нашей областной программы. В этом году, осенью, связь в Чернкаках будет устойчивая, качественная, такая же быстрая, как и в других сёлах».

В личном приёме приняли участие: Юрий Зимняков, и. о. министра культуры Новосибирской области; Андрей Шинделов, и. о. министра сельского хозяйства Новосибирской области; Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области; Сергей Пыхтин, глава Тогучинского района; Вячеслав Горшков, глава Сузунского района; Геннадий Резниченко, и. о. главы Краснозерского района.