В Новосибирске эвакуировали двух человек с заглохшей на Оби лодки

Полицейские эвакуировали двух человек лодки на Оби, которая заглохла.

Пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО сообщила, что сегодня речные полицейские Новосибирска эвакуировали отдыхающих, у которых заглохла лодка во время прогулки по Оби.

По предварительным данным, ЧП произошло рядом с островом Саранок неподалеку от лодочной базы «Локомотив». Тогда на помощь отдыхающим направился патруль речной полиции на служебном катере и помогли доставить лодку вместе с водителем и пассажиром на берег.

Никто не пострадал.

Напомним, что подъем воды в Оби Новосибирской области угрожает дачным участкам