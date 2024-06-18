В Новосибирске могут разорвать контракт на ремонт Октябрьского моста

В ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска 18 июня заявили о возможном прекращении контракта с подрядчиком «Спецтрансстрой», ответственным за строительство Октябрьского моста.

На данный момент уровень готовности строительства составляет 50%. Работы на объекте выполняются тремя организациями, включая «Спецтрансстрой».

Начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев подчеркнул, что компания находится под особым контролем. В случае отсутствия прогресса до конца недели, контракт может быть расторгнут односторонне.

Представители компании «Спецтрансстрой» пока воздерживаются от комментариев по этому вопросу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что крупнейший объект здравоохранения построят до конца года для жителей Чулыма по нацпроекту.