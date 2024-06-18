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общество проиcшествия

В Новосибирске нашли два мужских трупа в припаркованной машине

Фото: Инцидент Новосибирск

Во дворе дома в припаркованной машине нашли два мертвых тела.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, в Октябрьском районе Новосибирска в автомобиле марки «Тойота» были обнаружены мёртвые тела двух мужчин. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

Уточняется, что у мужчин отсутствуют признаки насильственной смерти. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске приостановлено строительство школы из-за нарушений

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Валерия Митрохина
Журналист

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