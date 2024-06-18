В Новосибирске приостановлено строительство школы из-за нарушений

Из-за нарушений приостановили строительство школы на левом берегу.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области, на улице Спортивная запретили строить школу, так как инспекция государственного строительного надзора выявила там множество нарушений.

Известно, что строительная компания нарушила требования проектной документации и технологию производства работ.

В результате суд согласился, что нарушения представляют угрозу жизни и здоровья людей, и постановил — приостановить стройку на 90 суток для устранения недостатков.

Напомним, что более сотни нарушений обнаружили в бомбоубежищах Новосибирска