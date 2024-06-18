В Новосибирске проведут ремонт 7 мостов по нацпроекту «БКД»

В Новосибирске в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 14 автомагистралей и семь мостовых сооружений. Ход ремонтных работ и объемы обсудили на аппаратном совещании с руководителями подразделений мэрии города Новосибирска и главами районов.

Как подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, при ремонте автомобильных дорог необходимо четко соблюдать намеченные сроки, а также обратить особое внимание на синхронизацию работ с ресурсоснабжающими организациями.

В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено выполнение работ на 14-ти участках автомобильных дорог и семи мостовых сооружениях. Работы развернуты на всех объектах улично-дорожной сети, отставаний в графике нет.

По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Иосифа Кодалаева, готовность Октябрьского моста составляет 50% «Работы выполняются силами трех организаций, одна из которых «Спецтрансстрой», за которой установлен пристальный контроль (фиксируют темпы, объемы, количество работающих человек). «Мост через реку Иню – это переходящий объект на 2025 год. Здесь ведутся работы по уточнению проектных решений, так как мост индивидуальной проектировки, с нестандартными конструкциями и при вскрытии выявились недостатки, которые требуют доработки», – подчеркнул Иосиф Кодалаев.

На Димитровском мосту с 20 июня подрядчик приступит к устройству выравнивающего слоя. На данном этапе рабочими демонтировано мостовое полотно по всей длине полосы движения, заканчиваются работы по удалению остатков литого асфальта.

На путепроводе на ул. Фрунзе подрядчик планирует в ближайшее время приступить к устройству мостового полотна, ведутся укрепительные работы, установлены технические средства организации дорожного движения.

Также приступили к капитальному ремонту моста через реку Ельцовку. Получены все разрешительные документы, связанные с работой на территории городских лесов.

Кроме того, в этом году запланирован ремонт и восстановление 116 тротуаров (наказы избирателей, решение судов и школьные маршруты). Стоимость составляет 328,7 млн рублей. Дополнительный объект – тротуар на ул. Пирогова (стоимость – 44,9 млн рублей).

В рамках муниципальной программы приведут в нормативное состояние дороги частного сектора – это 45 объектов на общую сумму 100 млн рублей. Дополнительно по этой программе будут выполнены работы на ул. Пролетарской, ул. Ереванской, ул. Мира.