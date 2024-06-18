сегодня
18 июня, 17:45
пробки
7/10
погода
+17.9°C
курсы валют
usd 89.04 | eur 95.39
сегодня
18 июня, 17:45
пробки
7/10
погода
+17.9°C
курсы валют
usd 89.04 | eur 95.39
сегодня 13:44
общество

В Новосибирской области количество осадков пойдет на спад

Фото: Сиб.фм

Синоптики обещают снижение количества осадков в регионе.

Сегодня в Новосибирской области в течение дня пройдет снижение количество осадков после двух дней ливня, грозы и града. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС.

Ожидается температура воздуха до +21 градуса и ветер северо-западный до 12 метров в секунду.

Завтра, 18 июня, в регионе пройдет небольшой дождь утром, температура будет около +11 градусов. Днем станет теплее – температура воздуха поднимется до +21 градуса.

Ранее Сиб.фм писал, что Новосибирскую область накрыл град утром 18 июня

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в