В Новосибирской области количество осадков пойдет на спад

Синоптики обещают снижение количества осадков в регионе.

Сегодня в Новосибирской области в течение дня пройдет снижение количество осадков после двух дней ливня, грозы и града. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС.

Ожидается температура воздуха до +21 градуса и ветер северо-западный до 12 метров в секунду.

Завтра, 18 июня, в регионе пройдет небольшой дождь утром, температура будет около +11 градусов. Днем станет теплее – температура воздуха поднимется до +21 градуса.

Ранее Сиб.фм писал, что Новосибирскую область накрыл град утром 18 июня