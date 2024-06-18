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недвижимость общество

В Новосибирской области объем ввода многоквартирных домов упал почти на 37%

Фото: Сиб.фм

Почти на 37% упал объем ввода многоквартирных домов.

За первые пять месяцев 2024 года в Новосибирской области общая площадь введенных жилых помещений сократилась на 19,6%, достигнув 1136,3 тысяч квадратных метров. На это указывают данные Росстата.

Однако, также отмечается, что объем ввода жилья населением вырос на 23,7%, а строительство многоквартирных домов снизилось — на 36,8%.

По итогам первого квартала 2024 года регионе было введено 1,018 миллионов квадратных метров жилья — это на 20,2% меньше по сравнению с 2023 годом.

Напомним, что жители Новосибирска в мае потратили на покупку апартаментов 643 млн руб

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Валерия Митрохина
Журналист

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