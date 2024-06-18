За год спрос на учителей в Новосибирской области вырос в 1,4 раза

После окончания учебного года исследовательский центр Зарплаты.ру зафиксировал рост спроса на учителей для образовательных учреждений, онлайн-школ, организаций из сферы дополнительного образования.

В Новосибирской области спрос на преподавателей за год увеличился в 1,4 раза. При этом по результатам мая этого года число вакансий в сравнении с апрелем возросло на 11%. Учебный год закончился, поэтому часть специалистов могли завершить свою карьеру и покинуть сферу образования, либо переквалифицироваться в рамках профессионального направления. Учителям предлагается зарплата в диапазоне от 15 до 75 тыс.руб. в зависимости от опыта, количества ставок, занятости и места работы. По данным Зарплаты.ру, медианная зарплата педагогов за год увеличилась на 7% и составила 37,5 тыс.руб.

В число наиболее востребованных вакансий попали учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, физики, информатики и английского языка.

Спрос на педагогов по-прежнему остается высоким. Зарплатные предложения для преподавателей растут более медленными темпами, поэтому некоторые учителя со временем переходят в другие профессиональные сферы с наиболее интересными зарплатами, либо начинают сотрудничать с онлайн-школами, дистанционными университетами или курсами, этот рынок за период после пандемии продемонстрировал изменения в подходах к обучению и рост спроса, а также предоставил другие возможности для развития и заработка.