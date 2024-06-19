5 мест которые точно понравятся ребенку на выставке-форуме «Россия»

Выставки-форума «Россия» в самом разгаре, 89 регионов страны уже поставили свои яркие стенды 75 павильоне. Гости смогут ознакомиться с культурой других субъектов России от юга до Арктики.

Кино, которого вы не видели

На стенде Новосибирской области маленькие гости форума смогут не только посмотреть интересные мультфильмы, но и узнать много интересного о Новосибирской области.

Смотреть кино одновременно смогут до 8 человек — «хитом» стала 3D-прогулка по строящемуся под Новосибирском синхротрону – центру коллективного пользования СКИФ, единственному в мире.

Для самых маленьких также подготовили кинопрограмму им покажут, как живут частицы в кольце синхронтрона и как самые настоящие ученые извлекают из этого пользу.

Фото: Кинотеатр с большим экраном покажет сеанс для компании до 8 человек

Живопись по кубику Рубика

Каждую неделю на стенде собирают новое полотно из 2000 кубиков, картины рассказывает о достопримечательности области или об известных людях и героях.

Встреча с будущим

Заинтересовать детей с каждым днём становится всё сложнее и сложнее, удивить пытливые умы попытались авторы квестов и викторин на тему будущей профессии. Стенд даёт возможность протестировать способности в рамках профориентации и познакомиться поближе с вузами Новосибирска.

Всем, кто уже выбрал свой профессиональный путь, стенд даёт возможность узнать о новосибирских компаниях и их вакансиях.

Фото: В сборе картин из кубика Рубика поучаствовали больше 5000 детей и их родителей

Разогнать частицы

Провести время не только весело, но и активно поможет новый аттракцион на стенде – велосипед-симулятор ускорителя СКИФа. Чем быстрее крутишь педали – тем быстрее крутятся частицы на интерактивном симуляторе, задача велосипедиста ускорить частицы так, чтобы они дошли до 100% нужной скорости – главное, не перестараться.

Запустить мечту в космос

Все павильоны стараются увлечь детей, так в павильоне №1 «Первые в России – стране возможностей» можно загадать мечту и ее обязательно запустят в космос в виде цифрового файла, а на стенде Росрезерва в павильоне С можно пройти викторину об истории страны и получить сладкий приз.

Если вы еще не были на московской ВДНХ, то спешите посетить эту привлекательную локацию летом – выставка открыта до 8 июля.