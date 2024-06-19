Акционера компании Новосибирской области Наталью Лебедеву задержали в Москве

Наталью Лебедеву задержали в Москве и в скором времени отправят в Новосибирск.

Как сообщает издание “Континент Сибирь”, сотрудники МВД задержали акционера российской компании-разработчика и производителя медицинских изделий для интервенционной кардиологии «Ангиолайн» Наталью Лебедеву.

Ее подозревают в “присвоении чужого имущества, совершенном в особо крупном размере”.

Сейчас Лебедеву этапируют из Москвы в Новосибирск.

Напомним, что американский разведчик Скотт Риттер высказался об аресте главы Корпорации развития Новосибирской области Александре Зырянове