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общество

Акционера компании Новосибирской области Наталью Лебедеву задержали в Москве

Фото: Сиб.фм

Наталью Лебедеву задержали в Москве и в скором времени отправят в Новосибирск.

Как сообщает издание “Континент Сибирь”, сотрудники МВД задержали акционера российской компании-разработчика и производителя медицинских изделий для интервенционной кардиологии «Ангиолайн» Наталью Лебедеву.

Ее подозревают в “присвоении чужого имущества, совершенном в особо крупном размере”.

Сейчас Лебедеву этапируют из Москвы в Новосибирск.

Напомним, что американский разведчик Скотт Риттер высказался об аресте главы Корпорации развития Новосибирской области Александре Зырянове

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Валерия Митрохина
Журналист

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