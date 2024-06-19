Международный Сибирский транспортный форум-2024 начал свою работу в Новосибирской области

С приветственным словом к организаторам, гостям и участникам форума по видеосвязи обратился советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.

Андрей Травников поблагодарил всех участников – а это более пяти тысяч человек – за высокий интерес к Сибирскому транспортному форуму: «Сибирь этого заслуживает, и каждый год мы стараемся выделить основную тему форума, соответствующую актуальному моменту и приоритетным задачам, которые перед нами стоят. В этом году мы говорим о том, какое влияние на экономику макрорегионов, межрегиональных кластеров и всей страны оказывает развитие транспортной инфраструктуры, и что может дать транспортная инфраструктура для дополнительных темпов экономического развития как Сибири и Дальнего Востока, так и всей Российской Федерации.

Тема как нельзя более актуальна сегодня, в период формирования новых национальных проектов и новых задач, поставленных нашим Президентом, и в связи с переосознанием очень важных исторических событий, которые мы сегодня вспоминаем и заново на них смотрим. Если говорить про Сибирь, то можно привести два полярных примера. С одной стороны, мы сегодня удивляемся долгосрочному стратегическому решению, принятому более ста лет назад, когда был реализован мегапроект Транссибирской железнодорожной магистрали. С другой стороны, отмечаем, что пару десятилетий назад недооценили значимость Восточного полигона и БАМа, и сегодня, к сожалению, это приходится навёрстывать ценой экономических потерь в развитии регионов.

Есть и масса положительных примеров – в частности, Чуйский тракт и развитие аэропорта «Толмачёво». Но пытаться выстраивать аргументацию на напоминании об ошибках или неудачах при доказывании необходимых управленческих решений – не очень хорошая перспектива. Лучше нам потратить время на площадках форума в поиске дополнительных аргументов для того, чтобы обосновывать необходимые для Сибири, для всей страны инфраструктурные транспортные проекты.

Исходя из того, что Новосибирская область находится в середине континента, все сибирские регионы заинтересованы в максимальной пропускной способности всех наших транспортных коридоров и в появлении новых, таких как Север-Юг или Северный морской путь.

Мы осознаём нашу важность и влияние на развитие соседних регионов и страны в целом, и поэтому во всех наших государственных программах и мерах поддержки инвестиционной деятельности в Новосибирской области всё, что связано с транспортом и логистикой, в приоритете. Надо ускоренно развивать транспортную инфраструктуру в Сибири – по-другому не может быть», – выразил уверенность Андрей Травников.

Также в открытии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, Сенатор Российской Федерации Владимир Городецкий.

Андрей Травников на выставке «Современный транспорт и инфраструктура» XI Международного Сибирского транспортного форума посетил стенды: Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО РЖД, S7 Airlines (АО «Аэропорт Толмачёво»), АО «Новосибирскавтодор», стенды СГУПСа, Трамвая, «Спецмаша», АО «Трансмаш», стенд БПЛА.

Перед открытием форума Губернатор провёл рабочую встречу с Владимиром Косым – президентом Центра экономики инфраструктуры. Участники встречи обсудили вопросы реформирования общественного транспорта в агломерации, разработку цифрового мастер-плана развития Новосибирска.

Напомним, главный организатор Международного Сибирского транспортного форума – Правительство Новосибирской области.