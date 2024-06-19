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общество

Мини-нефтеперерабатывающий завод продают в Новосибирске за 110 млн руб

Фото: Сиб.фм

За 110 миллионов рублей продают мини-нефтеперерабатывающий завод.

В Новосибирской области продают мини-нефтеперерабатывающий завод за 110 миллионов рублей. Он расположен в 20 километрах от города на возле песчаного карьера.

На территории завода есть собственные линии электропередач, отопление, видеокамеры, котельная и скважина. Также есть отдельный водитель, который занимается доставкой сырья и вывозом продукции, а в штате предприятия работает 22 человека.

Напомним, что в Новосибирской области продают 3-этажный коттедж

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Валерия Митрохина
Журналист

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