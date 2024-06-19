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общество

Новосибирцы стали отказываться от овощей и фруктов

Фото: VN.ru

Жители региона редко потребляют овощи и фрукты.

Как сообщает портал VN.ru, ссылаясь на данные Новосибирскстат, за 2023 год только 4% жителей от 15 лет и старше ежедневно добавляют в свой рацион овощи и фрукты, которые богаты клетчаткой.

Также из показателей следует, что 25% хорошо осведомлены о пользе овощей и фруктов, неплохое представление имеют – 42%, слабое – 23%.

Медицинские специалисты рекомендуют есть овощи и фрукты на постоянной основе, чтобы поддерживать здоровье.

Напомним, что по достопримечательностям Сибири запустят турмаршрут

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Валерия Митрохина
Журналист

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