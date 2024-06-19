Семья из Новосибирска требует встречи с Владимиром Путиным на Красной площади

Многодетная семья из Новосибирска провела пикет на Красной площади в Москве.

По информации портала “Прецедент Новосибирск”, семья Белозеровых из Новосибирска воспитывает 8 детей, самому маленькому ребенку несколько месяцев.

Вот уже четвертые сутки Белозеровы проводят пикет на Красной площади в Москве, чтобы привлечь внимание администрации президента РФ к своей проблеме с жильем, так как они переживают, что их могут лишить дома.

По словам главы семьи, они планировали перестроить дачу в постоянное жилье, но власти отказались узаконивать постройку. Что еще хуже, через время семья узнала, что земля, на которой построен дом, выделена под застройку многоэтажек.

Напомним, что в Новосибирске асфальт провалился, образуя глубокую яму на дороге