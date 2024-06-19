сегодня
19 июня, 14:40
пробки
4/10
погода
+17.1°C
курсы валют
usd 87.03 | eur 93.29
сегодня
19 июня, 14:40
пробки
4/10
погода
+17.1°C
курсы валют
usd 87.03 | eur 93.29
сегодня 11:36
общество

Улицу Гоголя отремонтируют в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске отремонтируют дорогу.

В пресс-центре мэрии Новосибирска рассказали, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на участке улицы гоголя от проспекта Дзержинского до улицы Трикотажной отремонтируют дорогу протяженностью в два километра.

Известно, что планируемый срок завершения ремонта — конец августа текущего года.

Ремонтные работы будут включать не только обновление дорожного полотна, но и благоустройство тротуаров и прилегающей территории.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирцы пожаловались на круглосуточную добычу песка на реке Обь

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в