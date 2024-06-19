Улицу Гоголя отремонтируют в Новосибирске

В Новосибирске отремонтируют дорогу.

В пресс-центре мэрии Новосибирска рассказали, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на участке улицы гоголя от проспекта Дзержинского до улицы Трикотажной отремонтируют дорогу протяженностью в два километра.

Известно, что планируемый срок завершения ремонта — конец августа текущего года.

Ремонтные работы будут включать не только обновление дорожного полотна, но и благоустройство тротуаров и прилегающей территории.

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