В июле Новосибирская область примет национальный старт тяжелоатлетов

С 16 по 21 июля в регионе пройдет Чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Соревноваться спортсмены со всей страны будут в 20 весовых категориях, ожидается более 250 участников.

Соревнования стартуют 17 июля и пройдут до 20 июля в самом крупном спортивном объекте за Уралом многофункциональной «Сибирь-Арене».

Тяжелая атлетика в Новосибирской областиявляется базовым видом спорта. На протяжении многих лет спортсмены области показывали высокие результаты на Всероссийском и международном уровне, последние годы в регионе подрастает достойный резерв – наши спортсмены становились призерами первенства России.

У нас в регионе подрастает достойный спортивный резерв по многим видам спорта, в том числе и тяжелой атлетике,-отмечает министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов. Перспективы этого вида спорта – вполне многообещающие. Радует то, что тяжелая атлетика продолжает набирать обороты популярности в городах и районах области.

Сегодня в восьми городах и районах области работают специализированные залы и отделения тяжелой атлетики в детско-юношеских спортивных школах: Купино, Ордынске, Новосибирске, Кольцово, Линево, Бердске, Искитиме, Маслянино. Строится специализированный зал тяжелой атлетики на 750 квадратных метров, с соревновательной зоной, медицинским центром в г. Купино. В рабочем поселке Линево построен новый специализированный зал тяжелой атлетики на 150 квадратных метров, что позволило дополнительно привлечь новые тренерские кадры и увеличение массовости учащейся молодежи и населения.

Новосибирская область уже принимала чемпионат России по тяжелой атлетике в 2019 году. Тогда эти старты обеспечили хороший стимул для развития вида спорта. Федерация тяжёлой атлетики Новосибирской области совместно с министерством физической культуры и спорта региона получила высокую оценку проводимой работы от руководства Федерации ФТАР России и получила право проведения чемпионата России в 2024 году.