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общество проиcшествия

В Кузбассе зверски убили 12-летнюю девочку и выбросили в колодец

Фото: Telegram-канал SHOT

В Кемеровской области произошло жестокое надругательство над несовершеннолетней.

По данным Telegram-канала SHOT, в городе Топки Кемеровской области 12-летнюю девочку искали больше суток волонтеры и полицейские. Последний раз ее зафиксировала камера в продуктовом магазине “Пятерочка”.

Сегодня утром, 19 июня, стало известно, что тело девочки обнаружили недалеко от заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью в колодце. На ней были признаки насилия.

Убийцу девочки задержали сразу — им оказался 49-летний житель деревни Малый Корчуган, который ранее уже был судим по статьям "Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность" и "Убийство".

Сейчас правоохранительные органы выясняют, надругался ли он над школьницей перед убийством.

Напомним, что жительницу Новосибирска судят после заявления дочери-школьницы об истязаниях

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Валерия Митрохина
Журналист

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