В Новосибирске благодаря нацпроекту БКД отремонтируют участок дороги на ул. Гоголя

Два километра улицы Гоголя от проспекта Дзержинского до улицы Трикотажной отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Обновят не только проезжую часть, но и тротуары. Объектам, выполняемым в рамках БКД, уделяется особое внимание. Об этом заявил мэр Максим Кудрявцев.

«Строительный сезон в самом разгаре. Одно из важных направлений для Новосибирска – это национальный проект «Безопасные качественные дороги». На этот год по нацпроекту запланировано отремонтировать 14 объектов – это более 19 км дорог. Один из них – участок ул. Гоголя протяжённостью около двух километров. Особенность ремонта в рамках БКД в том, что он выполняется комплексно: кроме дорожного полотна на этом участке восстановят бордюры, тротуары, газоны, – отметил мэр Максим Кудрявцев. – Обращаю внимание, что мы усилили контроль качества выполняемых работ. Независимая организация, которая обладает необходимыми компетенциями, проводит исследование образцов в лабораторных условиях. По данным экспертизы, на этом участке работы выполнены качественно».

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Иосиф Кодалаев пояснил, что независимый контроль организован как на объектах БКД, так и на объектах муниципальной программы: «Заказчик заключает отдельный контракт с организацией, которая осуществляет функции строительного контроля. Сюда включается контроль технологии выполнения работ, входной контроль материалов, лабораторные исследования. Проверяется качество асфальтобетонной смеси, соответствие дороги нормативам, заданным геометрическим параметрам и проектным решениям».

Согласно контракту, на участке ул. Гоголя от проспекта Дзержинского до улицы Трикотажной подрядчик должен выполнить фрезерование старого асфальта и уложить два слоя нового, установить бортовые камни, поднять колодцы, заасфальтировать тротуары, восстановить газоны, нанести дорожную разметку и установить недостающие дорожные знаки. Все работы необходимо завершить к 30 августа. Гарантия на объект – 4 года.

По словам директора подрядной организации ООО «СтройСити» Максима Клипикова, на сегодня выполнено фрезерование, укладка первого, выравнивающего слоя асфальтобетона на проезжей части, частично установлен дорожный бордюр и садовый поребрик, ведется устройство покрытия тротуаров. После завершения установки бордюров начнётся укладка второго, финишного слоя асфальтобетона, подъём колодцев.

«Осложняет работу перекрытие ул. Красина и сужение проспекта Дзержинского –автомобильный трафик перенаправлен сюда. Основные работы производим ночью, так как днем машины стоят в обоих направлениях, – отметил Максим Клипиков. – Пришлось пока пропустить участок, где идет ремонт теплотрассы».

Напомним, в связи с проведением ООО «НТСК» реконструкции трубопроводов с 15 июня по 15 сентября закрыто движение транспорта по ул. Красина на участке от здания № 62 до проспекта Дзержинского. Также на три полосы сужается проезжая часть проспекта Дзержинского на пересечении с ул. Красина.