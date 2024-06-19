В Новосибирске девушка-аниме продает девственность за полмиллиона рублей

Анимешница из Новосибирска продает девственность за полмиллиона рублей.

На сайте, где девушки могут выставить предложения по продаже своей девственности по высокой цене, появился новый пользователь — 23-летняя любительница аниме из Новосибирска под ником Nusha решила продать свою девственность за 7 000 долларов. Если переводить сумму на нынешний курс, то в рублях ее невинность стоит 595 тысяч рублей.

“Я домоседка, люблю аниме, литературу, котиков, иногда вяжу/рисую. Отношений не было. Хороший слушатель”, — указала в описании девушка.

Также она уточнила, что прежде чем переходить к “купле-продаже”, ей нужно поговорить с собеседником, чтобы Nusha поняла, действительно ли мужчине это нужно.

Напомним, что в Новосибирске 51 девушка решила продать девственность