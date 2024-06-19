В Новосибирске изменится схема движения маршрутки №8

Движение транспорта перекроют от дома № 181 до дома № 211 к. 1.

В период с 20 июня по 15 сентября в Новосибирске будет временно закрыт участок улицы Автогенной для движения транспорта.

Это связано с проведением ремонтных работ на тепловой сети. Городская мэрия сообщила о том, что движение транспорта будет ограничено от дома № 181 до дома № 211 к. 1.

Маршрутное такси №8 «Ул. Ясный Берег – Магазин «Золотая Нива» временно изменит маршрут, двигаясь в объезд закрытого участка через улицы Автогенную, Панфиловцев и Никитина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске асфальт провалился, образуя глубокую яму на дороге.