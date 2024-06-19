В Новосибирске на два дня запустят дополнительные маршрутки

22 и 23 июня на Родительскую субботу и в день Святой Троицы будут запущены дополнительные автобусы, троллейбусы и маршрутки до кладбищ.

Как сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска, с 22 по 23 июня в Новосибирске будет запущен бесплатный транспорт, который будет курсировать до кладбищ.

Троллейбусы — №2, №5, №26

Трамвай — №3

Автобусы — №9, №23, №27, №36, №46, №50, №53, №54, №54к, №64, №68, №73, №77

Маршрутки — №30, №30а и №73

Напомним, что власти Новосибирска планируют разорвать контракт на ремонт Октябрьского моста