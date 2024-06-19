В Новосибирске планируют построить спортивно-туристический комплекс за 1,7 млрд рублей

В Новосибирске в ближайшее время начнется строительство спортивно-туристического комплекса «Динамо — силы Сибири», общая стоимость которого составит 1,7 млрд рублей.

Проект комплекса был одобрен на инвестсовете при губернаторе в конце прошлого года. Об этом пишет ТАСС.

В рамках комплекса планируется проведение региональных и международных соревнований, а также масштабных тренировочных мероприятий. После завершения подготовки технических деталей инвесторам предстоит получить необходимое разрешение на начало строительства.

Ожидается, что строительство комплекса стартует в сентябре 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские участники картельного сговора заплатят штраф в 3,5 млн рублей.