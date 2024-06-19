В Новосибирске РЖД собирается построить новый железнодорожный мост через Обь

РЖД планирует начать проектирование нового моста через Обь в этом году. Об этом сообщил Александр Грицай, начальник Западно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД», на пленарном заседании Сибирского транспортного форума.

Участники обсудили контейнерные перевозки и проблемы с пропуском грузов через Западную Сибирь.

Грицай заявил, что проектирование начнется в этом году, а реализация проекта — к концу 2025 года. Новый мостовой переход будет направлен на маршрут Новосибирск-Главный – Западный, что должно решить вопросы пропуска транзитных контейнерных поездов.

За последние три года транзитный поток через ЗСЖД увеличился в 2,4 раза, основное направление — Восток. В мае 2024 года погрузка в полувагоны достигла 62,5%, что дополнительно дало 126 тысяч тонн груза.

Кроме того, в 2023 году было сформировано почти 6,5 тысяч соединенных контейнерных поездов, из них 3,5 тысячи — в направлении Востока, что увеличило перевозку грузов на 15,5 миллионов тонн.

В марте депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко сообщил, что РЖД планирует реализовать проект городской электрички в Новосибирске в 2025 году. Проект включен в федеральную программу «Мобильный город», финансируемую бюджетом РФ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Центральном районе Новосибирска временно закрыли проезжую часть до июля.