В Новосибирске выполнят комплексный ремонт дороги на улице Выборной

В этом году в Новосибирске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется провести ремонт 14 участков дорожного полотна. Депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Денис Кулинич проконтролировал ход работ на улице Выборной.

Новое дорожное покрытие будет уложено от улицы Кирова до улицы Кленовой – всего 2,8 км.

Как рассказал руководитель проектов АО «Новосибирскавтодор» Кирилл Игнaтoв, работы на участке начались 1 апреля и будут завершены 1 августа. Работы идут с опережением графика.

«На текущий момент проведено фрезирование дорожного полотна на площади 43 тыс. кв. м., уложен выравнивающий слой на такой же площади, идет укладка верхнего слоя покрытия. Одновременно идет ремонт тротуаров. Отремонтировали более 2000 кв. м покрытия старых тротуаров и обустроили более 1000 кв. м. новых. Также будут отремонтированы 8 остановок общественного транспорта», — уточнил Кирилл Игнaтoв.

Во время совещания жители микрорайона высказали свои замечания и пожелания. Денис Кулинич внимательно выслушал просьбы избирателей и обратился к представителям заказчика и подрядчика с предложением учесть, по возможности, эти замечания.

«В этом году на дороги будет потрачено более 2 млрд рублей. Это и нацпроекты, и наказы избирателей. Проект на Выборной – очень масштабный и комплексный. Здесь будут отремонтированы не только дороги и тротуары, но будет выполнена рекультивация и озеленение обочин, другие работы. От жителей прозвучало немало замечаний, часть их подрядчик обязательно учтёт в дальнейшей работе. Это касается, прежде всего, люков, которые выступают над проезжей частью, и ливнёвок. Также, по просьбе заказчика, подрядчик продлит тротуар на несколько метров. Мы, в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» обязательно будем контролировать работу подрядчика», — подчеркнул депутат.