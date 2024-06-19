В Новосибирской области фура с фруктами упала на бок после аварии с дорожной техникой

Тройное ДТП произошло под Новосибирском.

В Telegram-канале “Новосибирск с огоньком” появилась информация о том, что в Тогучинском районе Новосибирской области грузовик Mitsubishi Fuso Canter на скорости въехал в стоящий на месте асфальтоукладчик, в результате фура вылетела на встречную полосу и там уже столкнулась с дорожным катком, после чего грузовик перевернулся на бок, из него посыпались фрукты, которые перевозили.

Пассажир грузовика получил черепно-мозговую травму и переломы, а водитель – легкие ушибы.

Сейчас сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, что в Новосибирске произошло массовое ДТП рядом с Золотой Нивой