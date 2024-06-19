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общество наука

В новосибирском вузе запустили центр доклинических исследований животных

Фото: Сиб.фм

Центр доклинических исследований животных запустили в НГУ.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного университета, в вузе был создан единственный за Уралом центр, который будет специализироваться на проведении доклинических исследований на животных.

Центр поможет проводить подготовку к клиническим испытаниям нового метода лучевой терапии.

Первые испытания бор-нейтронозахватной терапии проведут в 2025 году на базе онкологического центра имени Н. Ф. Блохина.

Напомним, что новосибирские ученые создали станок для производства печатных плат

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Валерия Митрохина
Журналист

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