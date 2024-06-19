Жительницу Новосибирска судят после заявления дочери-школьницы об истязаниях

Мать судят после заявления дочери-школьницы об истязаниях в Новосибирске.

В 2013 году жительница Новосибирска родила второго ребенка, а ее муж-наркоман регулярно избивал мать своего ребенка до полусмерти и однажды мужчина увез дочку в город Стрежевой. Об этом женщина рассказала порталу МК в Новосибирске.

Женщина поделилась, что из-за сильных побоев ей пришлось сделать пластическую хирургию всего лица. Также она рассказала, как неоднократно обращалась в правоохранительные органы, чтобы ее обидчика наказали, но все оказалось безрезультатно. Позже, в 2022 году она узнала, что он покончил с собой под наркотиками.

Все эти семь лет женщина не видела свою дочь, а мать ее мужа заявила, что лишит ее родительских прав, после чего было принято решение увезти дочку в Новосибирск.

«После этого она начала бить мою младшую дочь. Начала говорить, что мой муж ей “соски трогает”. Просто жесть какая-то! Я говорю: “Арина*, перестань!” А она меня послала! Я ей по губам ударила. В апреле приехал ребёнок один, а в июле-августе начался ребёнок другой! Пошли мы в школу – она заявила, что учиться не хочет, заявила опять, что “королева”, все ей должны и обязаны. Безумно мне было с ней трудно», — рассказала женщина.

Осенью 2022 года за внучкой прилетела бабушка из Стрежевого. В семье были постоянные конфликты и тогда девочка вовсе вышла из-под контроля – однажды она пришла к классному руководителю и заявила, что мать ее избивает. Тогда девочку отправили в центр для “трудных” подростков.

В результате женщину обвинили по статье 117 УК РФ «Истязание».

*имя героини изменено