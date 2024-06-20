Агентства недвижимости выбирают онлайн платформы для продажи вторичного жилья

«Авито Недвижимость» продолжает тестировать сервис «Комфортная сделка», который позволяет собственникам недвижимости на вторичном рынке продать жилье с участием опытных риелторов и поддержкой со стороны платформы. С момента запуска к программе присоединились 133 агентства недвижимости из разных регионов России.

Для повышения заметности объявления на платформе, «Авито Недвижимость» предоставляет агентам возможности по продвижению в выдаче объявлений, которые они составляют и публикуют для владельца объекта. Согласно данным платформы, объявления с продвижением, в том числе с дополнительными или увеличенными фотографиями и выделенной ценой, больше просмотров и больше звонков и сообщений со стороны потенциальных покупателей.

После закрытия сделки, представитель агентства недвижимости получает комиссию, финальный размер которой обсуждается напрямую с собственником. Согласно текущим результатам тестирования, продажа объектов разного уровня сложности занимает в среднем до полугода.

«Согласно нашему исследованию, за последние три года 74% россиян обращались за помощью к профессионалам при покупке вторичного жилья и 45% — при продаже. При этом на фоне высоких ставок по ипотеке продавать «вторичку» стало сложнее — выросла конкуренция за внимание покупателя, увеличился средний срок продажи объекта. В условиях нестабильного рынка экспертиза агентов становится все более востребованной среди собственников. Именно поэтому риелторы — ключевая составляющая нового сервиса», — комментирует Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».