Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев анонсировал выход на линию 20 новых трамваев

Стало известно, когда появятся новые трамваи в Новосибирске.

На XI Международном сибирском транспортном форуме мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что в этом году в городе на линию планируется выпустить 20 трамваев новой серии Т701. Новую модель будут использовать при модернизации трамваев на российско-белорусском предприятии «БКМ-Сибирь».

«Всего с 2017 года на базе совместного предприятия было модернизировано 52 трамвая. Наше эффективное сотрудничество продолжается: заключено соглашение о сборке в 2024 году 20 трамвайных вагонов новой модели», — уточнил мэр города.

Напомним, что мэр Новосибирска Кудрявцев сообщил о 129 новых троллейбусах