Мыслить в долгую и не бояться поражений

Такие советы дали управляющие партнеры Авито Иван Гуз и Сергей Пивень студентам и школьникам в рамках молодежного дня ПМЭФ-2024.

За 1,5 часа топ-менеджеры ответили на два десятка вопросов от собравшихся школьников, студентов и молодых предпринимателей. Они рассказали о своем карьерном пути и стратегии компании, а также поделились советами для запуска и развития новых бизнес-идей. Модераторами встречи стали автор и ведущая радиостанции Business FM Ольга Дементьева и техноблогер Сергей Романцев.

Чтобы задать вопрос, зрители пытались привлечь к себе внимание самыми разными способами: поднимали в воздух фонарики, экраны смартфонов с яркими анимациями, раскрытые зонты и даже кроссовок. Авторы лучших вопросов получили в подарок айфоны.

В числе гостей — ребята из Санкт-Петербурга, Москвы и других российских городов, а ещё — Испании и Эквадора. Студенты, многие из которых уже ведут собственные социальные или коммерческие проекты, интересовались стратегией Авито и ключевыми направлениями развития компании. Стартаперы смело критиковали, предлагали свои идеи по развитию сервисов платформы и пытались перенять секреты опытных менеджеров. А уже после сессии многие ребята подходили к спикерам, чтобы что-то обсудить, получить совет или обменяться контактами.

Топ-менеджеры онлайн платформы рассказали, что карьерный рост стажера до позиций среднего звена занимает до двух лет, а вырасти до тимлида можно за 3-5 лет. Кроме того, компания поддерживает развитие управленческих компетенций менеджеров. «Мы сейчас строим программу, которая называется Talent Development Machine. Она подготовить из молодых тимлидов новое поколение менеджеров. И смысл этой программы в том, что человек, попав в нее, должен пройти определенное количество позиций к ответственной управленческой роли — например, руководителя кластера. К этому моменту он уже хорошо знает компанию, знает коллег, получил все необходимые навыки. И не просто компетентно может делать свою техническую работу, но может делать и работу управленческую», – сказал Сергей Пивень.

В конце встречи спикеры поделились с ребятами личным опытом и дали советы о том, что может помочь как в работе в корпорации, так и в предпринимательстве.

Сергей Пивень историями из своей личной жизни, которые помогли ему сформировать предпринимательское мышление: «Главное, чему вы должны научиться, как стартаперы, — это принимать поражение, как шаг к успеху. Не смотря ни на какие неудачи вы должны ложиться спать с мыслью: “Завтра я что-нибудь решу и переиграю эту ситуацию!”».

«Мыслите всегда в долгую, не бегите за краткосрочной выгодой. Старайтесь находить смысл в том, что вы делаете. Так, у Авито есть миссия – помогать людям улучшать свою жизнь и жизнь людей вокруг. Это реальный смысл, ради которого мы работаем», — резюмировал Иван Гуз.