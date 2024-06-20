Новосибирский котлован на Юго-Западном не признают пригодным для купания

Котлован на Юго-Западном не пригоден для купания.

В социальных сетях жители Новосибирска обратились с вопросом, разрешит ли мэрия города в этом году купание в котловане на Юго-Западном.

Мэрия ответила, что котлован считается незаконным и непригодным для купания.

“Одна из проблем – не проходят нормы воды для организации пляжа. К тому же здесь нет медленного спуска, дно резко углубляется вниз, где бьют холодные ключи. Купаться в этом котловане опасно для жизни”, — пояснили в мэрии Новосибирска.

Ранее Сиб.фм писал, что в жаркие дни в Новосибирске на воде погибли три человека