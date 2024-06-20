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общество

Под Новосибирском мать летом не выпускала 10-летнюю дочь из дома, погибшую от истязания

Фото: Сиб.фм

Известно, что девочка не выходила на улицу летом.

Мать погибшей 17 июня девочки не выпускала ее из дома летом. Об этом корреспонденту Сиб.фм рассказала школьная подруга ребенка села Каменка Новосибирской области.

Знакомая погибшей рассказал, что летом девочка не выходила гулять с ребятами. Она всегда сидела дома. У ребенка не было соцстей, поэтому на связь она не выходила.

«Алину видно не было, будто она никуда не выходила. Связи с ней не было», — рассказала подруга.

Корреспондент Сиб.фм побывал в селе, где умерла девочка. Соседи семь ребенка рассказали, что семья была вполне хорошей: мать не пила, работала. Подробности в нашем репортаже.

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Игорь Кириченко
Журналист

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