Под Новосибирском опубликованы кадры, где пара сектантов убила 10-летнюю девочку

Под Новосибирском скончалась маленькая девочка, над которой издевались сектанты.

17 июня в Каменке Новосибирской области 10-летняя девочка умерла из-за издевательств знакомых-сектантов. Корреспондент Сиб.фм побывал в селе, где произошла трагедия.

Известно, что мать умершей девочки Мария оставила ребенка знакомым-сектантам на время командировки.

Одна из жительниц села рассказала, что однажды услышала детский крик. Женщина говорит, что это был голос именно девочки. Когда пришла разобраться, мать сказала, что всё нормально.

Соседка заявила, что в версию со смертью от конфет не поверила.

«Да это бред. Мы все едим конфеты, шоколадку на голодный желудок, это просто бред», — возмутилась женщина.

Семью же девочки описывают, как благополучную. Корреспондент Сиб.фм побывал у дома погибшего ребенка. Дом выглядит достаточно хорошо для частного сектора. Однако дверь журналисту не открыли.

В каких именно условиях жила девочка — неизвестно.

Напомним, что под Новосибирском тех самых знакомых-сектантов арестовали. Именно их обвиняют в смерти 10-летнего ребенка. Подробности можно узнать в репортаже Сиб.фм.