Под Новосибирском пара сектантов крапивой избивала 10-летнюю девочку перед смертью

Пару сектантов из Новосибирской области арестовали за убийство и истязание 10-летней девочки.

Умершую в селе Каменка Новосибирской области 10-летнюю девочку перед смертью избивали крапивой и морили голодом. Подробности выяснил корреспондент Сиб.фм.

17 июня женщина сообщила, что её дочь съела много конфет и потеряла сознание. Ребёнка госпитализировали, но спасти девочку не удалось. На теле ребенка врачи обнаружили следы побоев. Выяснилось, что с 14 по 17 июня мать оставила её со своими знакомыми, Олегом и Анной Голдиными, а сама уехала в командировку.

Соседка рассказала, что ничего подозрительного перед смертью девочки не замечала.

«Нет, мы вообще ничего не слышали. Только скорую увидели, когда девочку забирали», — отметила женщина.

Напомним, что наш корреспондент побывал в селе, где убили маленькую девочку, а также нашел дом семьи ребенка. Однако ему никто не открыл. Сектантов, которые убили девочку, арестовали до 19 августа. Подробности в материале Сиб.фм.