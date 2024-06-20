Под Новосибирском пропала 8-летняя девочка с желтой сумочкой

В микрорайоне Пашино Новосибирской области пропала 8-летняя Анна Удалкина.

Девочка исчезла во время прогулки. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Описание пропавшей: рост 128 см, худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы с розовой челкой. На момент исчезновения она была одета в сиреневую футболку с бабочками, голубые джинсовые шорты и синие сандалии. Также у неё была желтая сумочка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анны, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

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