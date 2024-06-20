«Морили голодом и били крапивой». Репортаж из села Каменка, где пара сектантов до смерти истязала 10-летнюю девочку

В Новосибирске арестовали сектантов Олега и Анну Голдиных, которые обвиняются в убийстве 10-летней девочки. Корреспондент Сиб.фм побывал в селе Каменка и выяснил, почему мать погибшей школьницы оставила дочь со знакомыми извергами.

20 июня супружескую пару, которая в селе Каменка под Новосибирском издевалась над 10-летней девочкой, отправили в СИЗО на два месяца. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Истязание» и «Убийство». По данным Следственного комитета Новосибирской области, девочку истязали три дня, морили голодом, били крапивой. Делали они это, по словам источника Сиб.фм, чтобы «выгнать из нее дьявола». Олег во время судебного процесса молчал, а его жена Анна закуталась в палантин. Журналистам женщина заявила, что не признает вины.

Корреспондент Сиб.фм пообщался с соседями семьи на ул. Советской в селе Каменка, где воспитывалась девочка, и выяснил подробности чудовищного преступления.

Погибшая девочка Алина (имя изменено) воспитывалась матерью Марией, у которой есть еще два ребёнка. В день гибели, 17 июня, женщина заявила журналистам, что её дочь съела очень много конфет и потеряла сознание. Врачи госпитализировали её в больницу, однако ребёнка спасти не удалось. На её теле специалисты обнаружили следы от побоев. Выяснялось, что мать её оставила со своими знакомыми Олегом и Анной Голдиными, когда поехала в командировку с 14 по 17 июня.



Мария на фото слева, погибшая Алина на фото справа.

Временные гости сразу не понравились соседям.

«Нет, я их раньше не видела. А я еще говорю маме своей: "странно, какие-то люди по их дому ходят в платьях". Я говорю, и детей на улице не было видно. Вроде бы лето, все ребятишки на улице гуляют, а тут нет детей», — вспоминает соседка, живущая недалеко от дома Марии.

В длинных юбках, по словам соседей, ходила и сама погибшая девочка и её мать. Состояли ли они в какой-то религиозной организации, пока неизвестно.

Собеседница добавила, что в прошлом году слышала детский крик. По её словам, кричала именно Алина. Женщина пошла узнать, что случилось, но Мария завила тогда, что все в порядке. В версию с конфетами женщина сразу не поверила.

«Да это бред. Мы все едим конфеты, шоколадку на голодный желудок, это просто бред», — возмущается женщина.

Однако никто из соседей и представить не мог, что все эти дни девочку морили голодом и избивали.

«Нет, мы вообще ничего не слышали. Только скорую увидели, когда девочку забирали», — отметила женщина.

Странное поведение отметила и школьная подруга Алины. По её словам, летом она не выходила гулять с ребятами, а всегда сидела дома. На связь она также не выходила — у ребёнка не было социальных сетей.

Девочка поделилась, что слышала версию с конфетами, но про людей, которые с ней сидели, нет.

«Алину видно не было, будто она никуда не выходила. Связи с ней не было. В школе мы общались 3 года. На праздники, на свое день рождения она меня никогда не звала», — сказала школьница.

Сосед убитой девочки Николай рассказал, что Алина была замечательной девочкой. Мужчина удивляется, почему не судят её маму.

«Такая девочка была хорошая, забавная. Как она умерла... Маму её надо судить. Она поехала в больницу только тогда, когда Алина умерла. Девочку она никогда на улицу не отпускала последнее время, а так Алина всегда поздоровается, ко мне приходила, коров смотрела. За это лето я её ни разу не видел. Как не спросишь где она, так дома убирается. К ним стали сектанты приезжать, какие-то девушки. На них до земли джинсовые юбки. Я удивился тогда сильно», — возмущается мужчина.

По его словам, папа Алины умер пару лет назад в поезде, когда возвращался из командировки. Его он описывает «хорошим мужиком».

«Все соседи жалеют девочку. В 3 класс перешла малышка», — горюет Николай.

У местных есть версия, что сектанты морили голодом и других двух детей, поэтому Мария сейчас в больнице с другим своим ребёнком.

Пожилой мужчина, который гнал корову, сказал, что секта действительно есть, но добавил, что это «тайна».

«Называть и показывать нельзя. Врагов называть не хочется», — побоялся говорить мужчина.

Возле посёлка есть только одна религиозная организация — Христианская Евангельская церковь «Дерево жизни», но внутри, с кем можно было бы пообщаться, никого не оказалось.

Другие знакомые Марии описывают семью как благополучную, а в самой женщине ничего подозрительного не замечали. Корреспондент побывал около дома семьи — у них достаточно хороший, благоустроенный дом для частного сектора, но дверь журналистам никто не открыл.

«Мы честно в шоке. Сектантов у нас никаких нет. Маша просто любит длинные наряды, одевает юбки. Про её друзей я ничего не могу сказать. Мария, если честно, всегда делала всё для детей. Много работала — она страховщик по машинам. Да и детей она своих гулять отпускает. Не слышала, чтобы она их дома держала», — говорит знакомая семьи.

«Я никаких людей не видела у неё дома. Маша неплохая женщина. Не пьет, работает. Слыша, что девочке плохо стало», — добавила еще одна соседка Марии.

Корреспондент Сиб.фм дозвонился до Марии, но она отказалась комментировать новые подробности дела.

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