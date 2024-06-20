Представители крупного банка выступили на Транспортном форуме и рассказал о современных решениях в сфере общественного транспорта Сибири

Результаты масштабного обновления подвижного состава общественного транспорта, современное билетное решение и другие продукты и сервисы для развития транспортно-логистической сети представил Сбер на XI Международном Сибирском транспортном форуме.

В Новосибирске компания обновила бОльшую часть троллейбусного парка, предоставив городу современные машины с возможностью автономного хода – за пределами контактной сети.

В разной степени готовности в различных регионах Сибири находится процесс внедрения единой билетной системы на базе московской карты «Тройка», уже реализованный в более чем 25 регионах России: от Карелии до Хабаровского края. Сейчас компания-партнер СберТройка проводит подготовительные работы для полномасштабного запуска билетной системы во всем общественном транспорте на территории Новосибирской области. Пассажиры смогут использовать не только льготные и общегражданские карты, но и Карту жителя.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Банк традиционно участвует в Сибирском транспортном форуме. Компания СберЛизинг является крупнейшим лизинговым партнером Новосибирской области. Благодаря этому партнерству в Новосибирске было обновлено большое количество подвижного состава наземного общественного транспорта

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера:

«На Сибирском транспортном форуме также представлены решения нашей компании-партнера. Она готова разработать предварительный проект организации парковочного пространства города, сделав его более эффективным. Также на форуме нами представлена технология GEO Pay. Система позволяет с помощью смартфонов, не используя платежную инфраструктуру, оплачивать проезд в общественном транспорте».