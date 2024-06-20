Региональные цифровые проекты в сфере дорожного хозяйства и безопасности представили на XI Международном Сибирском транспортном форуме

«Наше министерство в рамках форума презентовало региональные цифровые проекты. По поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова реализуется проект по мониторингу состояния дорожного полотна и объектов коммунальной инфраструктуры. В качестве пилотной зоны выбран Бердск. В основе решения – технологии искусственного интеллекта, нейросетевая аналитика. На общественном транспорте города установлено специальное оборудование, которое в режиме реального времени анализирует состояние дорог, освещение, дорожные знаки, заснеженность дорог зимой и передает информацию в профильные службы. По результатам тестовых записей прорабатывается алгоритм реагирования на инциденты», – рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

В этом году в рамках развития региональной платформы координации работы служб и ведомств планируется внедрить функционал принятия решений коммунальными службами Бердска по отработке заявок и устранению проблем.

Совместный проект министерства цифрового развития и связи региона и ГУ МВД России по Новосибирской области – умные пешеходные переходы – направлен на снижение дорожно-транспортного травматизма. В мае установлено три интеллектуальных комплекса на «зебрах» Новосибирска. При помощи технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения система распознает пешехода, загорается специальное световое табло и включается подсветка, чтобы водитель снизил скорость. Для профильных служб реализована возможность мониторинга дорожной обстановки в системе.

Еще один проект – региональная навигационно-информационная система Новосибирской области. К системе подключен общественный транспорт, школьные автобусы, машины скорой помощи. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области использует сервис для мониторинга и контроля работы пассажирского транспорта Новосибирской области, а жители региона благодаря ему получают информацию о движении общественного транспорта в приложениях «Яндекс. Карты» и «2ГИС».

Также реализуется проект по предотвращению незаконных свалок в Новосибирске. Камеры фиксируют автомобильные номера грузовиков, на которых завозится мусор. Нарушители привлекаются к административной ответственности. За два месяца мониторинга свалки на улице Большая в 2023 году было зафиксировано снижение количества ввозимых отходов, а после и полное прекращение. В этом году проект масштабируется, тестируются новые сервисы аналитики.

С новосибирскими разработками, представленными на стенде региональной минцифры, можно ознакомиться до 21 июня. Всего на выставке форума – более 50 экспонентов, отечественные и зарубежные производители, отдельная зона посвящена беспилотникам.