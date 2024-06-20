Сибирским предпринимателям рассказали, как построить успешный бизнес в продуктовом ритейле

Торговая сеть «Пятёрочка» предложила открывать магазины по франшизе в Новосибирской области.

Франчайзинг набирает все большую популярность как среди начинающих, так и опытных предпринимателей. По данным Franshiza.ru, Новосибирская область занимает 7-е место в России по уровню спроса на франшизы по итогам 2023 года. Это и неудивительно: такой формат позволяет предпринимателю или инвестору быстро стартовать, сэкономить ресурсы и скорее выйти на окупаемость.

Корреспондент «Сиб.фм» побывал на бизнес-встрече торговой сети «Пятёрочка», в которой участвовали около 40 предпринимателей Новосибирска, и узнал, какие инвестиции нужны для открытия своего продуктового магазина «у дома» и на какую поддержку можно рассчитывать.

«Продуктовый ритейл наряду с HoReCa и медицинскими услугами входит в ТОП-3 отраслей, показывающих наибольшую динамику роста. Ритейл стабильно растет в среднем на 16% в год в течение последних десяти лет. Позитивные результаты и у нашей торговой сети. Это позволяет рассматривать нашу франшизу как привлекательный проект для бизнес-инвестиций», — рассказала в начале встречи руководитель направления привлечения франчайзи «Пятёрочки» Валерия Осташева.

На рынке существуют разные модели франчайзинга — прямой и обратный. Главное их отличие — в степени поддержки и вовлеченности головного бренда. Обратная франшиза позволяет уменьшить предпринимательские риски и получать постоянную поддержку от партнёра, который подскажет, как действовать в той или иной ситуации, поделится экспертизой и собственными маркетинговыми и аналитическими инструментами.

Как раз по модели обратного франчайзинга и работает «Пятёрочка», забирая на себя все вопросы по товарообороту, ценообразованию, логистике, маркетингу. Компания также может проконсультировать по подбору и обучению персонала. Партнёру не нужно платить роялти, он осуществляет первоначальные инвестиции в ремонт помещения для магазина и торговое оборудование, а после открытия занимается операционным управлением точкой. Со своей стороны торговая сеть полностью финансирует первоначальную «затарку» магазина товарами — в среднем на 7-8 млн рублей — и дальнейшее пополнение ассортимента. Поэтому головная компания заинтересована в успехе магазина не меньше франчайзи.

Как отметили представители компании, несмотря на достаточно серьезные стартовые инвестиции, требуемые со стороны предпринимателя — порядка 20 миллионов рублей — на окупаемость выходят в среднем за 36-42 месяца.

По словам начальника отдела мониторинга потребительского рынка Министерства промышленности и торговли НСО Юрия Воробьева, открытие магазина по франшизе – особенно актуальное решение для небольших населенных пунктов, где местный предприниматель хорошо знают конъюнктуру, а поддержка от крупной компании позволяет решить вопросы с логистикой, стабильностью поставок и ассортиментом.

Представители сети рассказали, что в этом году в Новосибирской области появятся три франчайзинговые точки сети, но в регионе еще много локаций, магазины в которых могут быть востребованы. Есть способ проверить это заранее — у торговой сети есть автоматизированная система подбора и оценки местоположений. С ее помощью эксперты компании могут с точностью до 90% спрогнозировать товарооборот в конкретной точке.

Если потенциальный партнер приходит с собственным помещением, «Пятёрочка» помогает оценить его перспективы с помощью этой системы. Эксперты сети говорят о том, что в среднем для предпринимателя прибыль от магазина по франшизе оказывается вдвое выше, чем от сдачи того же помещения в аренду.

Если помещения нет — ритейлер готов предложить варианты локаций для аренды или строительства нового магазина.

После встречи многие ее участники отметили, что смогли ближе познакомиться с бизнес-моделью работы по франшизе:

«Для тех, кто никогда не занимался торговлей, открытие магазина кажется сложным делом. После мероприятия построить бизнес в ритейле кажется возможным даже без опыта. Раньше я занимался только сдачей в аренду, теперь рассмотрю и вариант с франшизой », — прокомментировал Григорий, собственник земельных участков под строительство и аренду.