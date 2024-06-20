Снижение смертельных случаев и решение кадрового вопроса: глава Минздрава Константин Хальзов о развитии медицины в Новосибирской области

Какой главный приоритет развития медицины в регионе и как в этом помогают национальные проекты, сколько средств заложено в этом году на развитие сферы здравоохранения и как решается кадровый вопрос в больницах — в эксклюзивном интервью главы Минздрава Новосибирской области Константина Хальзова.

— Константин Васильевич, вы как министр здравоохранения Новосибирской области чем особо гордитесь в развитии медицины в городе и регионе в целом?

— В 2019 году в нашем регионе, как и во всей России, стартовал национальный проект «Здравоохранение», который должен был кардинально изменить и — теперь уже можно уверенно сказать — изменил концепцию сразу нескольких ключевых направлений здравоохранения: оказание медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, служба родовспоможения. Первичное звено кардинально обновилось не только в материальном плане — закуплены тысячи единиц современного оборудования, построены десятки врачебных амбулаторий и поликлинических отделений, более сотни фельдшерско-акушерских пунктов, но и в организационном — новая модель поликлиники, цифровизация, переход на электронную медицинскую документацию. Все это позволило сделать медицинскую помощь намного современнее и технологичнее, и главное, доступнее. И мы уже видим результат — снижение смертности. Это результат усилий большого количества людей: правительства Новосибирской области, всего нашего министерства, руководителей и коллективов медицинских организаций. Мне сложно из нацпроекта выделить что-то одно. Каждая спасенная благодаря нашей работе жизнь — повод для гордости.

— Какой вектор развития здравоохранения определен сегодня одним из главных в регионе?

— Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что главный критерий эффективности каждого национального проекта не в том, чтобы просто построить, сдать в эксплуатацию или отремонтировать какой-либо объект. С помощью нацпроектов должны на деле решаться самые чувствительные проблемы людей. И сегодня наша задача — максимально эффективно использовать все, что появилось в государственной медицине за эти пять лет благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Чтобы каждый, кому потребуется медицинская помощь, на себе почувствовал эти колоссальные изменения, был бы удовлетворен ее доступностью, качеством, сроками. Над этим мы сейчас работаем. В каждой государственной медорганизации сегодня на видном месте размещены QR-коды, которые ведут на специальную анкету. Любой пациент может оставить отзыв о поликлинике, больнице, о конкретном враче. Минздрав еженедельно мониторит эти отзывы.

Еще одно, не менее важное направление — профилактика. Задача здравоохранения сегодня — как можно раньше выявить болезнь или предрасположенность к ней. Такой подход позволяет предотвратить тяжелые осложнения, продлить жизнь и сохранить ее качество. Именно поэтому большое внимание сегодня уделяется диспансеризации. Сегодня профилактический осмотр можно пройти и по месту жительства, работы или учебы. С этого года в диспансеризацию включено еще одно важное направление — оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин от 18 до 49 лет.

— Насколько нацпроекты сегодня помогают в развитии системы здравоохранения?

— Национальный проект «Здравоохранение» с 2019 года — главный документ, вокруг которого выстроена работа системы здравоохранения нашего региона. В целом я уже упомянул, что именно благодаря ему Новосибирская область существенно улучшила ключевые показатели. В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для помощи пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения (инфарктами и инсультами) поэтапно формировалась сеть региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. На старте нацпроекта РСЦ было два, сегодня их девять, в том числе один в Карасуке. Также на территории области функционирует девять ПСО.

Результат такого улучшения доступности высокотехнологичной медицинской помощи — снижение больничной летальности от инфаркта миокарда с 16,4% в 2019 году до 12,3% в 2023 году, а больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения — с 26,8 до 18,0%.

Проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» позволил открыть в регионе 15 центров амбулаторной онкологической помощи, в том числе в районах области. В каждом ЦАОПе есть обученные специалисты, есть все необходимое оборудование, включая томографы, аппараты УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование. За две недели человек с подозрением на злокачественное новообразование может пройти обследование и получить диагноз. Такой важный показатель в онкологии как пятилетняя выживаемость пациента с момента выявления опухоли за пять лет работы нацпроекта в Новосибирской области вырос с 55,9 до 62,0%, а одногодичная летальность, напротив, снизилась — с 26,2 до 20,2%.

Благодаря открытию современного областного перинатального центра, созданию 3-уровневей системы оказания медпомощи беременным женщинам и новорожденным детям нам удалось снизить младенческую смертность с 5,7 до 4,0 промилле. И все это еще не предел. Мы продолжаем работу по сохранению жизней и здоровья новосибирцев

— Сколько средств на этот год заложено на развитие системы здравоохранения Новосибирска и области в целом?

— Все, что заложено в бюджетах на здравоохранение, — это его развитие. И стройки, и ремонты, и оборудование, и льготные лекарства, и заработная плата медикам — все это составляющие эффективной работы системы оказания медицинской помощи. В 2024 году на здравоохранение Новосибирской области запланировано в общей сложности более 56 млрд рублей.

— Сколько объектов здравоохранения будет построено в Новосибирске в этом году и где именно?

— Если говорить о крупных объектах, в 2024 году мы продолжаем строительство детской поликлиники в Барабинске, поликлиник в городах Обь и Чулым, реконструкцию поликлиники и хирургического корпуса в Колывани, поликлиник в Краснозерке и Кочках. Продолжаем строить модульные ФАПы.

Кроме того, запланированы капремонты на сумму более 1,2 млрд рублей: терапевтического корпуса Бердской ЦГБ, главного корпуса ЦКБ, лечебного корпуса больницы № 4, лечебных корпусов Областного наркодиспансера, отделения реанимации и интенсивной терапии Детской больницы № 3.

— Кадровый вопрос. Испытывает ли сегодня регион дефицит специалистов в сфере медицины? Каких именно и какую работу ведут власти для улучшения ситуации?

— Масштабная работа у нас ведется совместно с НГМУ. Мы значительно увеличили набор на целевое обучение. На специалитет в 2018 году набрали 195 целевиков, а в 2023 году — уже 389. Целевой набор в ординатуру в 2018 году — 81 человек, в 2023 году — 183 человека. В этом году пока рано говорить о результатах приемной кампании в медуниверситете, но цифры, думаю, будут не хуже прошлогодних.

У нас продолжается федеральная программа «Земский доктор / Земский фельдшер». 118 человек по этой программе привлекли наши районные больницы в 2023 году, в целом за 6 лет по программе приняли на работу 386 земских докторов и 132 земских фельдшера.

По поручению президента России увеличен размер социальных выплат медикам в малых городах и селах. Эта мера поможет укомплектовать штаты районных больниц. С этого года по поручению губернатора Новосибирской области сотрудники скорой помощи в регионе получают дополнительную выплату.

Хочу подчеркнуть, что кадровый вопрос невозможно решить за год или два. Это планомерная постоянная работа, результаты которой новосибирцы обязательно почувствуют в самое ближайшее время.

— Константин Васильевич, в честь Дня города что пожелаете новосибирцам?

— Я хочу пожелать всем жителям Новосибирска и области отказаться от предрассудков и стереотипов о государственной медицине. Часто бывает — человек ругает поликлинику, больницу, а начинаешь выяснять, когда же он в последний раз обращался туда за медицинской помощью, и оказывается, что с тех пор прошло много лет. Конечно, нам еще есть над чем работать. Но за последние пять лет здравоохранение в регионе действительно стало качественно другим. Очереди за талончиками с 6:00, устаревшее оборудование, отсутствие высоких технологий — все это уже неактуально. Поверьте, мы меняемся.