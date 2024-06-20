Торговая сеть установила в 175 магазинах новые короба для сбора корма бездомным животным

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с одним из крупнейших производителей кормов, благотворительными фондами Х5 «Выручаем» и «Банк еды «Русь» провели в 175 магазинах сбор помощи для бездомных животных. Мероприятие приурочено к расширению проекта «Корзина доброты» в 22 городах. По итогам благотворительного марафона было собрано 1,5 тонны корма для 12 приютов.

С 7 по 8 июня каждый гость магазина «у дома», где были установлены новые короба для сбора пожертвований, мог внести свой вклад в поддержку бездомных собак и кошек. Для этого нужно было приобрести сухой или влажный корм, а затем оставить его в специальных боксах за кассами с опознавательным знаком «Наполним корзину доброты». Волонтёры на протяжении двух дней дежурили рядом и информировали посетителей о проводимой акции, предлагая помочь нуждающимся питомцам. По мере наполнения коробов проводилась инвентаризация всей собранной помощи, которая впоследствии передавалась в локальные приюты.

К проекту присоединились 21 торговая точка в Челябинске, 17 – в Саратове, 15 – в Пскове, 12 – в Ростове и Казани, 11 — в Москве, 10 – в Новосибирске, Барнауле и Кемерово, 9 – в Ижевске и Перми, 6 – в Вологде, 5 – в Ульяновске, Костроме, Владимире, Орле и Екатеринбурге, 4 – в Туле, Геленджике и Краснодаре, 3 – в Азове и Волгограде. Теперь боксы для сбора помощи животным установлены в 220 магазинах сети.

«Мы видим большой потенциал в социальных инициативах, поэтому с радостью продолжаем развивать проект «Корзина доброты» для животных. Уверены, что такая форма благотворительности доступна каждому и гости наших магазинов не останутся равнодушными и захотят помочь бездомным животным. Надеемся, что мы вместе сможем сделать мир добрее и лучше для наших четвероногих друзей», – комментирует Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».

«Помимо помощи нуждающимся людям, мы активно поддерживаем и приюты для бездомных животных – ежегодно помогаем 20-30 организациям, на попечении которых находятся свыше 40 тыс кошек и собак. Наша конечная цель — способствовать системному решению проблемы бездомных животных. Поэтому помимо передачи кормов и товаров в приюты, мы стремимся вести и просветительскую работу – рассказываем об ответственном отношении к животным», – отметила Юлия Назарова, сооснователь и президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь», сооснователь медиапроекта «Про фудшеринг».