В 2025 году планируют завершить реконструкцию второй ВПП в новосибирском аэропорту

В аэропорту Новосибирска Толмачево хотят завершить реконструкцию второй ВПП в 2025 году.

Генеральный директор Евгений Янкилевич на Международном Сибирском транспортном форуме сообщил, что решение о продолжении строительства второй очереди терминального комплекса в аэропорту Толмачёво могут принять в ближайшее время. Реконструкцию терминала С оценили в 12 миллиардов рублей.

Также, по его словам, стоимость проекта ВПП-1 — более 34 миллиардов рублей. Работы уже начаты.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в аэропорту Новосибирска встретили экипаж кругосветки из Новой Зеландии