В Новосибирске на оргкомитете акции «Эстафета патриотизма поколений» обсудили план празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

План патриотической работы в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений» на 2024-2025 годы и подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне обсудили на заседании оргкомитета под руководством мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

«Мы все прекрасно понимаем время и ситуацию, в которых мы находимся. Наши военнослужащие доблестно защищают национальные интересы и суверенитет страны, с честью выполняют поставленные боевые задачи. Но и здесь, на месте, все мы должны заниматься работой, которая направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Акция «Эстафета патриотизма поколений» выполняет важную миссию передачи памяти, подвигов и традиций участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Впереди у нас ответственная дата – 80 лет со дня Победы, мы должны встретить ее достойно», – подчеркнул мэр Новосибирска, председатель оргкомитета Максим Кудрявцев.

С 2016 года по инициативе городского совета ветеранов и при поддержке мэрии города Новосибирска проводится акция «Эстафета патриотизма поколений». В эту работу включились все структуры мэрии города Новосибирска, жители всех возрастов. Более 15 тысяч мероприятий были проведены за эти годы, более 400 тысяч новосибирцев приняли в них участие. География некоторых конкурсов впечатляет своим размахом. Конкурс молодых поэтов, которые присылали стихотворения на патриотические темы, объединил авторов из 50 различных регионов России – Сибири, Краснодарского края, Башкортостана, Дагестана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья – Белоруссии, Казахстана, США, Японии и Канады.

В 2022-2023 годах в рамках акции были проведены городские конкурсы, которые стали традиционными: молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова, фотографий «Отцы и дети», видеосюжетов «Пишу историю города». Открыта Сибирская мемориальная картинная галерея имени Вениамина Карповича Чебанова, создана Арка памяти детям-узникам фашистских концлагерей на Монументе Славы. Стало ежегодной традицией проводить патриотический фестиваль «Парк Победы» и городское собрание «Эстафета патриотизма поколений».

Сегодня в рамках акции активно идет подготовка к празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Согласно плану работы городского совета ветеранов на 2024 год, в сентябре будет проведено заседание пленума городского совета ветеранов с повесткой: «О подготовке и проведении мероприятий к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне» и «О дальнейшем развитии акции «Эстафета патриотизма поколений».

Медико-оздоровительная комиссия городского совета ветеранов проводит программу «Медики трудовой доблести», направленную на сохранение памяти о выдающихся медиках Новосибирска, а также популяризацию профессии.

Культурно-массовая комиссия проводит масштабный конкурс «Песня тоже воевала», в котором задействованы десятки хоровых коллективов города. Творческие ансамбли готовы выехать в ДНР и ЛНР, в районы области, выходить на призывные пункты.

Комиссия по работе с ветеранами и патриотическому воспитанию проводит уроки мужества и вовлекает ветеранов в работу с молодежью.

В мае 2024 года была проведена общегородская научно-практическая конференция «Армия и народ». Городской совет ветеранов участвует и поддерживает все предложения по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Социально-бытовая комиссия оказывает конкретную помощь участникам Великой Отечественной войны, ведет работу с одиноко проживающими ветеранами.

В 2024 году перечень городских конкурсов будет дополнен новыми проектами:

– «Сибирский характер»;

– на лучшую организацию патриотической работы среди трудовых коллективов предприятий и организаций города;

– акция «Медики трудовой доблести».

С инициативой о создании проекта и установке памятника труженикам тыла предприятий левобережья Новосибирска к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне выступил Совет ветеранов предприятия ПАО «Тяжстанкогидропресс». В Октябрьском районе Новосибирска будет продолжено обустройство сквера Героев Донбасса.