В Новосибирске отменили приговор женщине, которую обвинили в краже с 7 млн

Новосибирский областной суд отменил решение, признав, что денежные средства в сумке отсутствовали.

В Новосибирске отменили приговор уборщице, обвиняемой в краже сумки с 7 миллионами рублей.

Судебное заседание в Октябрьском районном суде закончилось для женщины решением о 2,5 годах колонии общего режима. Однако, после апелляционной жалобы, Новосибирский областной суд отменил приговор. В ведомстве посчитали, что доказательства отсутствуют.

Вместо колонии ей назначили штраф в размере 60 тысяч рублей. Его зачтут за время, проведенное в СИЗО.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском четверо пострадавших при пожаре на складе в Оби попали в реанимацию.