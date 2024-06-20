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общество

В Новосибирске отменили приговор женщине, которую обвинили в краже с 7 млн

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Новосибирский областной суд отменил решение, признав, что денежные средства в сумке отсутствовали.

В Новосибирске отменили приговор уборщице, обвиняемой в краже сумки с 7 миллионами рублей.

Судебное заседание в Октябрьском районном суде закончилось для женщины решением о 2,5 годах колонии общего режима. Однако, после апелляционной жалобы, Новосибирский областной суд отменил приговор. В ведомстве посчитали, что доказательства отсутствуют.

Вместо колонии ей назначили штраф в размере 60 тысяч рублей. Его зачтут за время, проведенное в СИЗО.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском четверо пострадавших при пожаре на складе в Оби попали в реанимацию.

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Игорь Кириченко
Журналист

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