В Новосибирске задержаны экс-сотрудники научного центра «Вектор»

Экс-сотрудники новосибирского научного центра «Вектор» задержаны за взятку.

По данным пресс-службы Управления ФСБ по Новосибирской области, сегодня были задержаны двое бывших сотрудников научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», в отношении которых возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере и мошенничество с использованием служебного положения.

По версии следствия, при содействии руководства «Вектора» было установлено, что уволенный в этом году начальник участка научного центра организовал мошенническую схему, связанную с перезаключением контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями на оказание им услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов III—IV класса опасности для последующего обезвреживания в центре.

В том числе бывшего начальника участка подозревают в получении крупной взятки за помощь в неконкурентных закупках по завышенным ценам упаковки для медицинских отходов.

Напомним, что акционера компании Новосибирской области Наталью Лебедеву задержали в Москве