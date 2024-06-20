«Привязал к дереву и задушил штанами». Военнопленный жестоко убил 12-летнюю школьницу в Кузбассе. Подробности трагедии

В Кемеровской области побывавшего в плену участника СВО подозревают в убийстве школьницы.

В Кемеровской области 12-летняя школьница из города Топки исчезла 18 июня. На её поиски отправились десятки волонтёров и правоохранители, однако её тело с признаками насильственной смерти нашли в колодце недалеко от центра города. Следователи быстро нашли подозреваемого. По данным телеграм-канала Baza, им оказался 49-летний житель деревни Малый Корчуган Андрей Быков.

Имя Быкова было указано в списке военнопленных, вернувшихся в Россию в январе этого года, а также есть ролик, снятый в плену. Там мужчина, представившийся Андреем Быковым, рассказывает, что попал в зону СВО из колонии после подписания контракта. По его словам, он почти всегда был в заключении с 1991 года. В 2019 его приговорили к 13,5 лет лишения свободы за убийство пожилой женщины, которую он избил ведром, а затем задушил.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, подозреваемый напал на девочку на улице, привязал к дереву, раздел и попытался себя удовлетворить, но, по данным канала, у него не получилось и он задушил ребёнка штанами.

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил на мужчину уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

«В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к преступлению — им оказался ранее судимый за убийство 49-летний местный житель», — говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что в ближайшее ее время будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

После инцидента председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала защищать общество от вернувшихся заключенных.

Она выразила опасения относительно недостаточной социализации таких людей, что может привести к увеличению числа преступлений. Останина также призвала правоохранительные органы контролировать ситуацию и помогать бойцам СВО в процессе адаптации к гражданскому обществу.