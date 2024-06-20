Выборы нового депутата в Новосибирском Академгородке пройдут 8 сентября

На сессии Совета депутатов города Новосибирска, состоявшейся 19 июня, депутаты обсуждали вопросы муниципальной собственности, организации работы ТОС, выполнения наказов избирателей и другие. Сессия также назначила дату выборов нового депутата в Академгородке и приняла решение освободить от налога на имущество участников СВО и членов их семей.

В Академгородке выберут нового депутата

По решению сессии Совета депутатов города Новосибирска, состоявшейся 19 июня, выборы на 45 городском избирательном округе пройдут 8 сентября.

Напомним, на мартовской сессии депутаты удовлетворили заявление о добровольной отставке депутата по 45 городскому избирательному округу Натальи Пинус. Наталья Ивановна представляла интересы избирателей новосибирского Академгородка в текущем и предыдущем созыве около 8 лет. Причиной отставки Пинус назвала переезд из Новосибирска по семейным обстоятельствам. В сентябре 2023 года Наталия Пинус сообщала в социальных сетях, что вместе с семьей переехала из России в Черногорию. До отставки депутат поддерживала связь со своими избирателями через помощников.

Как отметил в своем докладе председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению Игорь Атякшев, по закону Новосибирской области, выборы по одномандатному избирательному округу №45 должны быть назначены в срок не позднее чем за 80 дней до дня голосования, которым в нашей стране является второе воскресенье сентября. В этом году единый день выборов выпадает на 8 сентября. Депутат также уточнил, что довыборы не потребуют дополнительных расходов, так как в бюджете Новосибирска на 2024-2025 годы предусмотрены лимиты на проведение дополнительных выборов.

«Наталья Пинус сложила с себя полномочия, сессия её отставку приняла. Жители Академгородка не могут оставаться без своего представителя в Совете депутатов. Кто-то должен отстаивать их интересы, решать проблемы территории. Поэтому на прошедшей сессии мы приняли решение о назначении дополнительных выборов на этом округе на 8 сентября. В этот день жители городского округа №45 выберут нового депутата. Выборы пройдут в традиционной форме», — уточнил Игорь Атякшев.

Льготы для участников СВО

Совет депутатов города Новосибирска также принял решение освободить от уплаты налога на имущество физических лиц добровольцев-участников СВО и членов семей военнослужащих и ветеранов СВО. На федеральном уровне льгота по данному налогу предоставляется кадровым военнослужащим, мобилизованным гражданам и контрактникам.

Как отметил в своем докладе начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков, предложение о дополнительных льготах участникам СВО прозвучало на встрече Президента РФ со студентами. Такое же предложение в Совет депутатов внёс также прокурор Новосибирска.

По информации чиновника, потери бюджета Новосибирска при появлении дополнительной льготной категории граждан не превысят 5 миллионов рублей.

«По 2024 году общая сумма налога на имущество физических лиц составляет 1 миллиард 274 миллиона рублей», — уточнил Александр Веселков.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике горсовета Кирилл Покровский пояснил, что комиссия рекомендовала принять предложение и расширить льготы по налогу на имущество на эти категории горожан. Сессия льготы утвердила.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев уверен, что принятое на сессии решение — важное и нужное.

«Мы приняли одно из важных и нужных решений о поддержке воинов-добровольцев, тек, кто принимал и принимает участие в СВО. Решение сессии Совета депутатов Новосибирска освобождает их от налога на имущество физических лиц. Эта мера поддержки также распространяется на членов семей воинов-добровольных участников СВО, то есть, освобождает от налога их супругов, несовершеннолетних детей до 18 лет, если они являются владельцами какого-либо имущества, совершеннолетних детей – студентов вузов дневного очного обучения и детей, которые стали инвалидами по какой-либо причине до 18 лет. Считаем, что это хорошая поддержка и помощь новосибирцам, которые находились, находятся в зоне СВО или пойдут туда добровольцами. Норма вступает в силу в этом году и уже в части налога за 2023 год эти категории граждан будут освобождены. Не во всех муниципалитетах уже появилась такая форма поддержи, мы постарались максимально быстро оформить её юридически», — подчеркнул Дмитрий Асанцев.

Для справки: К членам семей относятся супруга (супруг); несовершеннолетние дети; дети старше восемнадцати лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста восемнадцати лет; дети, обучающиеся по очной форме обучения до получения образования, но не более чем до двадцати трех лет; лица, находящиеся на иждивении военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях.