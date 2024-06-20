Жара до +36 градусов вновь придет в Новосибирск

В Новосибирск вновь возвращается аномальная жара.

Как сообщают синоптики, сегодня в Новосибирске ожидается от +12 до +21 градуса. Ветер будет до 9 метров в секунду.

В пятницу, 21 июня, воздух прогреется уже до +28 градусов, однако ветер усилится до 14 метров в секунду.

Выходные дни пройдут с жаркой погодой — в городе ожидается от +20 до +32 градусов и ветер от 4 до 9 метров в секунду. Возможны кратковременный дождь и гроза. Также по области температура может повыситься до +36 градусов.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области начался сезон подосиновиков